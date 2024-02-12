恭喜！林逸欣超帥老公露面了 下注浪漫密碼中大樂透
林逸欣全新專輯「墜」10首歌曲MV皆已拍完，跟老公Tony除夕返鄉台南過年，買大樂透中了5個號碼，原以為就要財富自由，可以獲得貳獎數千萬獎金，她說：「沒想到差1顆號碼，差那麼多，扣完稅大概實得新台幣3萬元。」但浪漫的是Tony用兩人生日下注，結果連開5個號碼，至今覺得嘖嘖稱奇。
林逸欣稱很開心老公融入家中的過年，看到先生幫丈母娘與大家一起忙進忙出，「是人生最美麗的風景。」她表示今年照樣秉持林家傳統，圍爐完直接上麻將桌守歲，大年初一上街買刮刮樂、大樂透，身為台南腦神經內科名醫的父親林春銘，花5千元買刮刮樂，最後只刮中5百元，不禁笑說：「直接劃去一個零。」
至於誰在麻將馬拉松手氣最好？林逸欣說是爸爸，且爸爸牌技最佳，每年總是收穫滿滿，再來則是哥哥，「我哥哥是智慧型，可以一心多用，具有邊打牌、邊玩手遊、滑平板等絕技，真的嘆為觀止。」
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