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和「戰堂吳亦凡」打牌被疑聚賭 陳零九、阿滴回應了

和「戰堂吳亦凡」打牌被疑聚賭 陳零九、阿滴回應了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳零九、阿滴回應被質疑聚賭一事。圖／截自IG／diegodtk09、rayduenglish
陳零九、阿滴回應被質疑聚賭一事。圖／截自IG／diegodtk09rayduenglish

台北市刑大逮捕有「戰堂吳亦凡」之稱的竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方在張嫌玩德州撲克的照片中赫見歌手陳零九、遊戲實況玩家丁特、網紅阿滴，被質疑聚賭，陳零九與阿滴方面也都回應了。

據「ETtoday星光雲」報導，陳零九經紀人表示當天僅是友人聚會，一起打牌消遣，且德州撲克是競技，而非賭博。而「三立新聞」報導，阿滴也透過經紀人回應是受邀參加友人聚會打牌，去過2次打德州撲克，後續未再參加其他聚會。

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台北市刑大逮捕詐騙上億元的竹聯幫張姓戰堂前堂主兒子（左下拿手機者），並找到一張他玩德州撲克的相片，其中右二為陳零九，後方戴口罩為丁特，丁特右邊是網紅阿滴。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大逮捕詐騙上億元的竹聯幫張姓戰堂前堂主兒子（左下拿手機者），並找到一張他玩德州撲克的相片，其中右二為陳零九，後方戴口罩為丁特，丁特右邊是網紅阿滴。記者廖炳棋/翻攝

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