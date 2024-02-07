和「戰堂吳亦凡」打牌被疑聚賭 陳零九、阿滴回應了
台北市刑大逮捕有「戰堂吳亦凡」之稱的竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方在張嫌玩德州撲克的照片中赫見歌手陳零九、遊戲實況玩家丁特、網紅阿滴，被質疑聚賭，陳零九與阿滴方面也都回應了。
據「ETtoday星光雲」報導，陳零九經紀人表示當天僅是友人聚會，一起打牌消遣，且德州撲克是競技，而非賭博。而「三立新聞」報導，阿滴也透過經紀人回應是受邀參加友人聚會打牌，去過2次打德州撲克，後續未再參加其他聚會。
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