網紅直播主楠哥哥取消尾牙改「每人一萬」 背後原因超暖心
農曆年前有不少公司尾牙活動，科技公司明基佳世達集團請來韓國人氣女團aespa表演成為話題，網友直呼：「超狂！」另有網紅直播主楠哥哥（呂紹楠）選擇取消尾牙、春酒，直接「每人發一萬」，網友大讚「老闆大氣、很實際」。
楠哥哥16日於臉書宣布取消公司尾牙跟春酒，曝光原因「員工都說跟廠商吃飯壓力好大」，加上有員工自覺沒運氣抽不到大獎，所以乾脆取消，不過他也霸氣說道：「所以勒？取消了尾牙，我只好改成……每一個人都發1萬摳的尾牙餐費惹。」表示覺得慢慢把公司變成員工喜歡的樣子事件很好的事。
而且楠哥哥還補充「新舊員工都發1萬元餐費」，讓網友直呼「讚喔」、「帥，現金最可愛」、「這樣很好人人有獎」，楠哥哥也在留言區表透露「因為…員工尾牙有時會被無良廠商灌到吐」，也稱有些員工因為平沒接觸到，所以根本不認識廠商，坦言一起吃飯也尷尬，如今取消尾牙改發現金，也可以讓員工自己或是和家人去吃喜歡的餐廳聚餐。
更多推薦
▪才剛傳不續約...李多慧搭機回台搶PO美照 中文甜喊：想你們了
▪「紅白」門票抽獎遭質疑不公 台視發聲回應了
▪郝劭文女兒遭霸凌「校方不公開道歉」曝受害家長群對話
▪視網膜嗆愛莉莎莎「妳為什麼不道歉？」 意外釣出炎亞綸秒回應
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言