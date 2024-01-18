快訊

立院龍頭之爭該挺誰？ 柯文哲坦言「已提出想法」：不因遊說改變

警界炸鍋！雲林警槍戰受傷被讚「守住負面新聞」 警政署高官道歉了

前藍委指不必下台…1關鍵讓朱立倫成「最強扶龍王」 打造最年輕國民黨

網紅直播主楠哥哥取消尾牙改「每人一萬」 背後原因超暖心

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
網紅直播主楠哥哥。圖／截自臉書／楠哥哥
網紅直播主楠哥哥。圖／截自臉書／楠哥哥

農曆年前有不少公司尾牙活動，科技公司明基佳世達集團請來韓國人氣女團aespa表演成為話題，網友直呼：「超狂！」另有網紅直播主楠哥哥（呂紹楠）選擇取消尾牙、春酒，直接「每人發一萬」，網友大讚「老闆大氣、很實際」。

楠哥哥16日於臉書宣布取消公司尾牙跟春酒，曝光原因「員工都說跟廠商吃飯壓力好大」，加上有員工自覺沒運氣抽不到大獎，所以乾脆取消，不過他也霸氣說道：「所以勒？取消了尾牙，我只好改成……每一個人都發1萬摳的尾牙餐費惹。」表示覺得慢慢把公司變成員工喜歡的樣子事件很好的事。

而且楠哥哥還補充「新舊員工都發1萬元餐費」，讓網友直呼「讚喔」、「帥，現金最可愛」、「這樣很好人人有獎」，楠哥哥也在留言區表透露「因為…員工尾牙有時會被無良廠商灌到吐」，也稱有些員工因為平沒接觸到，所以根本不認識廠商，坦言一起吃飯也尷尬，如今取消尾牙改發現金，也可以讓員工自己或是和家人去吃喜歡的餐廳聚餐。

編輯推薦

相關新聞

珍妮佛羅培茲新專輯要來了 搭新歌主演電影預告、卡司陣容全曝光

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）重返歌壇，專輯《This Is Me... Now》將於２月正式發行，新專輯還是她第三張專輯《This Is Me... Then》後續，而隨著新專輯正式發行當天，還將會有時長約65分鐘的電影《This Is Me...Now：A Love Story》於 Amazon Prime Video 上線。

網紅直播主楠哥哥取消尾牙改「每人一萬」 背後原因超暖心

網紅直播主楠哥哥（呂紹楠）選擇取消尾牙、春酒，直接「每人發一萬」，網友大讚「老闆大氣、很實際」。

台8資深女神驚遇車禍「車頭被撞凹」！竟還安慰肇事者

57歲的林秀玲嫁給大陸演員姚卓君後，相隔12年才再度回歸台灣演藝圈，近來在三立8點檔「天道」中戲份吃重。她今突然在臉書上..

胡瓜新寵換成她！ 啦啦隊女神遭起底

日前胡瓜在限動分享近況與啦啦隊女神笑笑同框用餐，大家猜測莫非胡瓜新寵已經另有其人？新歡身份也被起底。

健康亮紅燈！國光女神面癱 驚爆罹病「恐一輩子無法康復」

模特兒發跡的許薇安擁有34E傲人上圍，自「國光幫幫忙」曝光後人氣紅不讓，不過近來她卻出面自爆罹病「貝爾氏麻痹症」，還宣告全面停工！

周星馳天價片酬曝光 竟比張國榮費用高3倍

周星馳（星爺）主演的「家有囍事4K數位修復加長版」將在台上映，據悉，當年星爺片酬約200萬港幣（約新台幣783萬元），怎料他竟開出四倍的800萬港幣（約新台幣3132萬元）天價才願接演，比張國榮的30

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。