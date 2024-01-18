網紅直播主楠哥哥取消尾牙改「每人一萬」 背後原因超暖心

農曆年前有不少公司尾牙活動，科技公司明基佳世達集團請來韓國人氣女團aespa表演成為話題，網友直呼：「超狂！」另有網紅直播主楠哥哥（呂紹楠）選擇取消尾牙、春酒，直接「每人發一萬」，網友大讚「老闆大氣、很實際」。

楠哥哥16日於臉書宣布取消公司尾牙跟春酒，曝光原因「員工都說跟廠商吃飯壓力好大」，加上有員工自覺沒運氣抽不到大獎，所以乾脆取消，不過他也霸氣說道：「所以勒？取消了尾牙，我只好改成……每一個人都發1萬摳的尾牙餐費惹。」表示覺得慢慢把公司變成員工喜歡的樣子事件很好的事。

而且楠哥哥還補充「新舊員工都發1萬元餐費」，讓網友直呼「讚喔」、「帥，現金最可愛」、「這樣很好人人有獎」，楠哥哥也在留言區表透露「因為…員工尾牙有時會被無良廠商灌到吐」，也稱有些員工因為平沒接觸到，所以根本不認識廠商，坦言一起吃飯也尷尬，如今取消尾牙改發現金，也可以讓員工自己或是和家人去吃喜歡的餐廳聚餐。

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