61歲楊紫瓊無預警曬「嬰兒小腳ㄚ」 驚喜喊：元旦奇蹟
61歲奧斯卡影后楊紫瓊與愛情長跑19年的法拉利前總裁男友尚陶德（Jean Todt）去年7月在瑞士日內瓦結婚，12月時回家鄉馬來西亞辦婚宴，今（2）無預警曬出嬰兒小腳ㄚ照，興奮直呼「2024元旦的小小奇蹟」，她表示：「我們是如此幸福」，流露內心激動與喜悅。
楊紫瓊未公開嬰兒身分，有網友驚訝「61歲得子？」，不過也有網友認為應該是她46尼古拉斯陶德的孩子。對於生命誕生的喜悅，許多網友紛紛恭喜祝福。
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