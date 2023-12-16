劉德華、梁朝偉睽違22年世紀同框 粉絲直呼「帥爆了」

劉德華、梁朝偉曾合作經典港片「無間道」三部曲，時隔22年再度合體，將共同演出新電影「金手指」，未上檔就掀起話題，讓劇迷十分期待，近日兩人同框為新電影宣傳，影片中劉德華和梁朝偉一問一答默契十足。

劉嘉玲日前為老公梁朝偉宣傳新電影，15日在IG上貼出劉德華與梁朝偉合拍的宣傳短片，只見兩人一問一答，劉德華先問「合作幾年？」梁朝偉回答「40年」，劉德華再問：「天台幾年？」梁朝偉回答：「22年」，最後劉德華問說「下次再見呢？」梁朝偉回「跨年」，說完兩人相視一笑。劉嘉玲則配文表示「最佳拍檔」。

眾多粉絲紛紛留言：「兩位不老帥哥怎麼這麼會拍短影音」、「最後兩人相視而笑 真可愛」、「挖……無間道這麼久了」。據悉，港片「金手指」斥資3.5億港幣（約新台幣1.4億元）重金打造。主要演員包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、文仲華、方中信、太保、陳嘉樂、姜皓文、白只等多位實力派演員。

劉德華、梁朝偉合體宣傳新片「金手指」。圖／摘自IG 劉德華(右)、梁朝偉在新片「金手指」針鋒相對。圖／龍祥提供

商品推薦