周海媚離世「病歷流出」 2兇手抓到了！處分曝光
「最美周芷若」周海媚11日在微博上突然被傳離世消息，等了1天，12日晚間她家人在微博證實已經於11日晚間病逝，享年57歲。消息曝光後震驚娛樂圈，外界紛紛猜測她死因，病歷也在網上瘋傳，引起討論，而洩漏病歷的嫌疑人也在今天被抓到。
有知情人士於12日晚間在微博上曝光周海媚的電子病歷，上面記錄著周海媚個人資料、就診時間等相關消息，病例單上指出，周海媚近1周出現咳嗽、呼吸困難的症狀，還需在家中自行吸氧，以及她有高血壓、系統性紅斑性狼瘡等病史。而內容也顯示周海媚到院前已經死亡，到醫院時已經意識不清、全身冰冷僵硬、出現屍斑、瞳孔擴大、結膜出血，且無心跳和呼吸。
據綜合陸媒報導，周海媚病歷遭不當流出後，警方介入調查，已經找到2名洩漏病歷的嫌犯，一人是該醫院職員、一位是職員朋友，已先將職員停止工作，目前該電子病歷也遭刪除。對此，不少人痛批這名爆料醫事人員「毫無道德底線」、「太沒有醫德了」。
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