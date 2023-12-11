台南跨年拼了！請到卡莉怪妞為台灣獻出第一次

台南市長黃偉哲今（11）日公布第一波「2024台南好Young」耶誕跨年系列活動藝人卡司，分別是12/23搖滾耶誕演唱會（永華市政中心西側廣場），演出者有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein；12/31南瀛跨年晚會（新營南瀛綠都心公園），演出者有金曲歌后艾怡良、金曲歌王陳建瑋、創作才子婁峻碩、張語噥、鄭心慈、影子計畫、張庭瑚、潤少、范范、足魯樂團、張羽靚；12/31台南好young跨年晚會（永華市政中心西側廣場），請到來自日本的時尚教主卡莉怪妞首次來台灣開唱。

卡莉怪妞在日本樂壇素有「日本Lady Gaga」的封號，出道代表作品「PONPONPON」MV在YouTube平台中更突破1.9億次點閱率，足見魅力驚人，她更是蠟筆小新的忠實粉絲，除了曾經為蠟筆小新動畫演唱主題曲外，更以卡莉怪妞的角色身分出現在動畫中跟小新展開冒險之旅，足見在日本受歡迎之程度，曾經來台開過演唱會的她，在台灣已累積不少粉絲，而她曾表示想念台灣珍珠奶茶，來台南開唱時，黃偉哲市長也將為她準備許多台南飲料跟美食小吃。

今天記者會上五堅情成員婁峻碩驚喜現身，黃偉哲市長送上台南東山的蜂蜜，並恭喜婁峻碩求婚。而台南市民12月有3場精彩的演唱會及多元卡司可欣賞，不用到外縣市或飛到外國觀賞表演，也算是一種台南人的幸福。

「當然還有韓國藝人會來喔！」黃偉哲強調，請各界再等一下下，第2波驚喜彩蛋藝人卡司將於12/15對外宣布。

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