告贏曾格爾後現身！最強正宮岳啟儒分享創業經

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聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
岳啟儒日前上「TVBS看板人物」。圖／TVBS提供
岳啟儒日前上「TVBS看板人物」。圖／TVBS提供

日前「TVBS看板人物」由主持人方念華深度專訪「公關鐵娘子」岳啟儒，靠著長時間於精品圈的努力耕耘，至今成為了國際一線精品指定的公關公司，自稱為「惡魔老闆」並在今年出版半自傳書籍「一人份的勇氣」的岳啟儒，也以自身的創業經驗鼓勵大家，當遇到人生狀況的時候，都可以發揮自己的那份勇氣。

談及職涯中印象最為深刻的故事，岳啟儒分享，先前一線精品品牌在台北101大店開幕舉辦時尚秀時，品牌端的唯一要求就是「準時開秀」，但在開秀前會邀請許多明星拍照及接受訪問，看似不可能的任務，要如何做到品牌的要求？岳啟儒決定將其細節化，拍照及訪問全都以「秒數」作為計算控制，讓活動在準時情況下完美達成，岳啟儒也在眾多經驗當中感慨直言「要將自己能夠掌握的做得更加仔細。」 

而身為精品時尚公關的老闆，主持人方念華也好奇，岳啟儒雇用年輕人的三個首要條件為何？只見她毫不猶豫回答「第一要素絕對是『勇氣』」，並解釋公關的任務通常天馬行空且困難，對於年輕人易有挫折，必須要能夠說服自己並堅持，另「好奇」及「反骨」也是岳啟儒所看重的特質，因較有創新的思維及研究新事物的熱情，反倒「細心」則會是每個行業都需要的基本功，主持人方念華聽後則是訝異表示「一般這三點(雇用年輕人)不太會列那麼前面」，可見公關行業之特殊性。

延伸閱讀：岳啟儒揭「侵害配偶權」勝訴內幕！曾格爾洩近況：講到哭

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