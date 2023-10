賴佩霞曬「喪失美國國籍證書」 宣布放棄美國籍

因為和郭台銘搭檔參選總統、副總統,賴佩霞雙重國籍一事一直成為媒體焦點,她剛才在臉書宣布已經放棄美國籍。她之前選在金鐘獎公布入圍名單時宣布參選,如今又在金鐘獎頒獎前夕宣布放棄美國籍,時間掌握很巧合。

她在臉書寫下:「這段時間,很多支持我和郭台銘先生的朋友,相當關心我雙重國籍問題。為了尊重相關工作流程,面對大家的詢問,申請過程中我並未對外多做說明。今天,終於能和大家分享放棄美國國籍的最新進度。我今天下午已經正式取得「喪失美國國籍證書(Certificate of Loss of Nationality of the United States)」。在這裡我可以明確的向大家報告,賴佩霞已經不具有美國公民的身份。」並再次感謝所有好朋友的關心,祝福大家平安健康。

