餵孩子「山羌生肝」挨罰！ 網紅7寶媽再被挖黑料
近期7寶媽網紅「林叨囝仔」爭議事件不斷，先是被爆料挺孕肚登山，且做滑雪動作還背著孩子沒做任何防護，近來更傳出2年前帶孩子參加山林活動，不但讓孩子目擊獵殺動物過程，還生食野生山羌的內臟並試圖給孩子吃，遭高雄社會局開罰。昨（18）日更爆出藉著小孩氣喘發作推銷舒緩噴霧劑，遭質疑違法導購醫材。
據《三立新聞網》報導，有網友爆料網紅七寶媽Sydney過去在粉專稱孩子氣喘發作，接著便敘述使用吸入劑後便減緩症狀，粉絲後續追問是否能團購噴霧器，她則回說：「私訊官方的line」。有網友向《三立新聞網》投訴，表示若小孩氣喘嚴重應該是就醫，而非業配，「查他那個公司，他們並沒有許可證，沒有那個醫材許可證，所以他們是不能賣這些東西的。」對此，七寶媽並未回應，而有爭議的文章已遭刪除。
根據醫療器材管理法第13條規定，廠商應在登記處販賣或供應醫療器材，違反最高可處100萬罰鍰。
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