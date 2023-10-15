祭2絕招寵愛大陸粉絲 王心凌真心話曝光

王心凌昨在大陸上海舉辦「SUGAR HIGH」世界巡演，祭出5套新造型、更改歌單加入大陸粉絲偏愛的歌曲寵愛大陸歌迷，也沒忘記再度推銷新作「BITE BACK」，她說： 「新專輯我一直說是我送給大家20周年的禮物，其實這也是我送給我自己20周年的一份禮物，我想對自己和對你們說的話都在歌裡面了。」

她以「升級粉紅甜心裝」開場，短褲上的粉色桃心贏得同仁讚賞「每個細節都是愛你的形狀」，另外還有藍色夢幻多層次長裙、銀河閃鑽公主裙、烈焰玫瑰紅裙和全球首穿的小黑裙配貝雷帽造型，完美展現多變甜味。

而早在1年前，歌迷就在社群許願演唱會再唱「夢的光點」，該首歌曲為大陸自製動畫片「神兵小將」主題曲，因此王心凌從動畫片中尋找適合加入的音效，並且重新編舞，她在台上吐露選擇這首歌的原因：「我和我的團隊常常在討論有什麼可以為你們多做一點，接下來首歌，我知道你們敲碗很久，你們也知道我最寵你們了，今天送給你們的彩蛋，『夢的光點』。」

不僅如此，她更改曲目加入在大陸很受歡迎的「第一次愛的人」、「水仙」，還帶來新歌「言不由衷」首唱，她特別喊話：「不管我新專輯的歌有多難唱，你們都要好好練喔，我想要聽到你們每一首歌都能跟我一起大合唱。」

王心凌(中)在大陸上海舉辦「SUGAR HIGH」世界巡演。圖／天晴娛樂提供

王心凌(中)率領數名舞者賣力唱跳。圖／天晴娛樂提供

王心凌(前)為大陸粉絲換新裝。圖／天晴娛樂提供

王心凌(中)在大陸上海舉辦「SUGAR HIGH」世界巡演。圖／天晴娛樂提供

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