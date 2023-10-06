郭碧婷穿衣「向太風」網問：睡衣嗎？與向佐攜女現身婚宴
氣質女星郭碧婷與向佐結婚後，曾被評女神崩壞，還有網友喊話向佐，要他把女神還回來，向佐則放閃回應「老婆一直那麼美」，而近日陸網流傳著向佐與郭碧婷參加婚宴的影片。
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影片一開始有人向向佐敬酒，郭碧婷看到後則向合掌向對方笑了笑，而當對方走向她要敬酒時，原本手上空空的她，也特別拿起桌上飲料和對方碰杯。而她綁著馬尾，穿著寬鬆，一身打扮看來十分舒適。
網友看到郭碧婷穿搭直呼「和向太風格好像」，有人直問：「睡衣嗎？」，也有網友讚郭碧婷還是很有氣質，有人便覺得「卸下明星光環和偽裝，能恣意輕鬆做自己也很幸福」，認為郭碧可以隨心穿自己舒適的衣服也很好。
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而向佐則分享和郭碧婷帶著女兒Cora出席婚禮的照片，表示是第一次帶女兒參加婚禮，「小朋友被現場夢幻浪漫的氣氛迷住了哈哈」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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