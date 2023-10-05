專訪／爆與鄭宜農熱戀中？林予晞鬆口回應真實關係

女星林予晞今年憑藉影集「台灣犯罪故事」「出軌」單元入圍金鐘視后，3度敲鐘的她，在看公布入圍直播時突然情緒複雜，激動到哭。其實當下好友鄭宜農剛好目睹這一切，甚至說了句：「我覺得妳很努力。」讓林予晞在專訪時說到這事，再度感動泛淚，她坦承鄭宜農講話很有重量，甚至行為處事都深深影響著她。

林予晞罕見卸下心房，談到感情狀態她羞認「穩定，多年來都很穩定」。但進一步問起網友敲碗期待早日聽到她和鄭宜農兩人官宣好消息。她一聽到關鍵字就大喊：「經紀人快來！」經紀人隨即趕忙搖手不回答，但林予晞冷靜後仍說出心底對鄭宜農的佩服。

她這麼形容鄭宜農：「她是一個真的很有才華的人，我們的對話很常是很嚴肅，她今年也入圍很多項金曲獎，也拿下大獎，我覺得這麼多年來看她一個人這麼努力，她的狀態有鼓勵到我。」林予晞說，其實鄭宜農也是不問世事的仙女款朋友，她是那種害羞的人，所以有時候不好意思表達自己，不好意思在大家面前出現，即使這樣的人都願意走到外面去努力，林予晞說：「我怎麼能還不好好學習？」

她說自己被公布入圍時，鄭宜農剛好從工作室走出來，看到她已經哭了，只輕輕地說了一句：「我知道妳很努力！」這句話戳中林予晞的心，受訪時聊起當時狀況林予晞再度潰堤眼眶泛紅。她感動解釋：「因為她是那種惜字如金的人，就跟她爸爸鄭文堂導演一樣，一句話就會讓你覺得很有重量。」

其實今年對林予晞而言特別有意義，她認為這是她這兩年作為大人的第一個階段亮相，而這個亮相就得到評審的肯定，她會以此積極鼓勵自己，但也放話想拚金鐘前5美，希望紅毯評論者到時候能口下留情。

造型：Charlie Tsai

化妝：吳凱婷

髮型：Kimber

服裝：SANDRO

鄭宜農的才華讓林予晞很佩服。圖／StreetVoice街聲提供

林予晞今年也去唸了碩專班。記者李政龍/攝影

金鐘女主入圍對林予晞而言很重要。記者李政龍/攝影

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