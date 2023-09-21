「三個傻瓜」男星驚傳自宅廚房意外離世 洋妻心痛崩潰
寶萊塢電影「三個傻瓜」多年以來一直是許多影迷心中經典，在片中飾演圖書館員的阿克希爾米斯拉（Akhil Mishra）與3位主角也有不少互動，近期印媒驚傳他在自家廚房發生意外，因為從椅凳重摔至地面，導致頭部受傷送醫，最終在醫院離世，享壽67歲。
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「印度快報」報導指出， 阿克希爾米斯拉原本就有高血壓，本週二他坐在自家廚房的凳子上，突然摔倒，導致頭部受傷，被發現時正倒在血泊中，即便他的德裔女星妻子蘇珊伯納特獲知此事時，立刻從片場趕回家，仍無法見到丈夫最後一面，報導更表示她的心都碎了，一直處在震驚狀況。
阿克希爾米斯拉是印度資深演員，在「三個傻瓜」中飾演圖書館員杜貝 (Dubey)，在片中常被主角三人組愚弄，互動相當有趣，另演過「Shikhar」等眾多印度電影，是資深綠葉，卻意味離世，讓人不勝唏噓。
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