「美國隊長」結婚了 婚禮已辦 「復仇者聯盟」全集結

「美國隊長」真的結婚了，情定小16歲女星艾芭巴普蒂斯塔，「復仇者聯盟」好友也都來見證了。

主演漫威英雄片中的「美國隊長」而知名的里斯伊凡， 與26歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔交往近2年，近日傳出結婚，兩人上週六已在男方波士頓家中舉辦小型婚禮，知情人士表示在這婚禮被「嚴格封鎖」，賓客也簽署保密協定，手機還被沒收，2人還邀請他們最親密的親朋好友見證美好時刻，伊凡也找漫威「復仇者」好友小勞勃道尼、克里斯漢斯沃、傑瑞米雷納皆有出席，隔天還有人拍到他們吃早餐。

兩人戀情在2022年11月曝光，媒體報導他們已經交往一段時間了，雙方對於這段關係都很認真，私下也很低調。

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