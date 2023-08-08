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中油買過 全球最大碳權認證機構被爆造假

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

英國衛報一月調查報導，全球最大碳權認證機構Verra疑似造假，旗下最熱門的雨林保育專案碳權至少有九成不具有實質減碳貢獻，甚至可能加速全球暖化。儘管Verra否認指控，但擔任執行長長達十五年的安托尼奧利已於六月下台。

Verra主導價值廿億美元（約台幣六三九億元）的自願性碳市場，且已依據其制定的碳標準（ＶＣＳ）認證超過十億單位碳權額度。英國衛報等媒體耗時九個月，針對Verra最為知名「REDD+雨林保育專案」深入調查。

根據Verra的做法，若某一個組織推出一項雨林保育計畫，估計可讓一百公頃雨林免於遭濫伐，就可用一套Verra認證公式將這個計畫轉為四萬個二氧化碳當量碳權，企業可購買這些碳權計入其減碳額度。迪士尼、古馳、礦業巨擘必和必拓、石油巨頭殼牌等數十家企業及組織都曾購買Verra核准、用於環境友善聲明的抵償方案，台灣中油公司也有購買。

然而，衛報等媒體研究兩組科學團隊以衛星空照等方式對雨林專案做出的三份報告，顯示Verra認證的雨林專案中，只有極少部分對阻止雨林濫伐有實質貢獻，高達百分之九十四的雨林認證計畫對氣候變遷沒有效益，根本不該核准。此外，報導引述二○二二年劍橋大學研究指出，Verra專案將森林遭逢的威脅平均誇大約百分之四百。

Verra醜聞爆出後，古馳在內等許多企業已陸續移除產品的環境友善相關聲明。

減碳 英國 必和必拓

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