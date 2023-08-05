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強降雨炸中南部 持續到今上午

聯合報／ 本報記者／連線報導
仁愛鄉昨天降下超大豪雨，鄉內多處出現坍方、土石流災情，鄉公所宣布明天停班停課。圖／讀者提供
仁愛鄉昨天降下超大豪雨，鄉內多處出現坍方、土石流災情，鄉公所宣布明天停班停課。圖／讀者提供

中颱卡努遠離，但外圍環流雨量驚人，中南部災情嚴重，南投仁愛鄉多處坍方，廬山溫泉麗來飯店地基被大雨淘空，雲林縣萡子寮漁港海水倒灌，魚塭慘遭滅頂。南橫明霸克露橋因豪雨導致鋼便橋斷裂，雙向封閉，桃源區復興里等三里對外聯絡道路中斷。氣象局預估今山區仍有豪大雨，南投仁愛鄉、嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，以及高雄那瑪夏、桃源等地今仍停班停課。

南投縣仁愛鄉截至昨晚累積雨量達七四○毫米，氣象局預估今天南投、台中、嘉義、雲林、高雄、屏東縣山區有大雨，慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。這波強降雨持續到今天上午，整體雨勢要到下周一趨緩。另外，東南部受沉降作用影響，下周一前仍有焚風發生，包括宜蘭、花蓮及台東都要留意高溫。

卡努颱風暴風圈遠離台灣，災情卻陸續浮現。因大潮加上颱風影響，基隆外木山大武崙沙灘昨天堆滿浮木、海廢、浮石等，滿目瘡痍，近年最嚴重，預估至少3天才能清完，已先封閉。

昨谷關中橫便道3.9公里處大面積落石交通阻斷，坍方土石量多且邊坡不穩定，中橫便道今起封閉2至3天清理土石。南投縣仁愛鄉災情慘重，鄉長江子信說，全台雨量前10名仁愛鄉就有8個，且包辦前7名，台14線、台14甲線等多條重要道路爆發坍方、土石流，合歡山公路滾滾洪水如瀑布直衝而下；力行產業道路土石流，大貨車差點被泥流吞噬，現場怵目驚心。

另埔里鎮眉溪溪水暴漲，埔里守城橋橋基下陷，封閉禁止通行。仁愛鄉南豐、親愛、春陽、精英村土石流紅色警戒，埔里鎮蜈蚣里、福興里土石流黃色警戒，縣府和鄉鎮公所都密切關注災情，並做好人員撤離準備。

昨逢農曆十八滿潮，雲林縣萡子寮漁港水淹及膝，附近10公頃魚塭遭海水滅頂，縣府水利處表示，距上次超級大潮已是20年前，突如其來災情讓人措手不及。

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