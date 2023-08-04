聽新聞
test
0:00 / 0:00
卡努外圍環流影響 龜山島延續封島2天、太平山明開園
中颱卡努逐漸離開，中央氣象局今天上午5時半解除陸上颱風警報，11時半解除海上颱風警報，宜蘭縣也撤除災害應變中心。東北角風管處表示，受到外圍環流影響，周邊海域仍有長浪，龜山島將繼續封島到8月6日；林業署宜蘭分署宣布，太平山遊樂園區整備完畢，明天開園。
東北角風管處指出，龜山島周邊海域持續有長浪湧上碼頭，且受到卡努颱風襲擊，南北岸2座碼頭都有大量淤積堵住通道，設施步道也有積水，諸多環境災損等待清理修復，故延續封島2天至8月6日，7日將視修復進度決定是否開放。
林業署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區自8月2日預警性休園至今，驚人員積極巡視、整備園區內環境與各項設施，明天上午8時恢復開園，蹦蹦車首班車10時半發車，原太平山俱樂部首場導覽為9時50分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言