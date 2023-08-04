快訊

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架！傳鎘超標邊境遭攔　業者：日本生蠔較受歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卡努外圍環流影響 龜山島延續封島2天、太平山明開園

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
龜山島周邊海域受到卡努外圍環流影響，仍有長浪，東北角風管處宣布繼續封島至8月6日。圖／東北角風管處提供
龜山島周邊海域受到卡努外圍環流影響，仍有長浪，東北角風管處宣布繼續封島至8月6日。圖／東北角風管處提供

中颱卡努逐漸離開，中央氣象局今天上午5時半解除陸上颱風警報，11時半解除海上颱風警報，宜蘭縣也撤除災害應變中心。東北角風管處表示，受到外圍環流影響，周邊海域仍有長浪，龜山島將繼續封島到8月6日；林業署宜蘭分署宣布，太平山遊樂園區整備完畢，明天開園。

東北角風管處指出，龜山島周邊海域持續有長浪湧上碼頭，且受到卡努颱風襲擊，南北岸2座碼頭都有大量淤積堵住通道，設施步道也有積水，諸多環境災損等待清理修復，故延續封島2天至8月6日，7日將視修復進度決定是否開放。

林業署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區自8月2日預警性休園至今，驚人員積極巡視、整備園區內環境與各項設施，明天上午8時恢復開園，蹦蹦車首班車10時半發車，原太平山俱樂部首場導覽為9時50分。

龜山島內設施如龜尾湖步道仍有積水等狀況，8月7日將視修復狀況決定是否開放登島。圖／東北角風管處提供
龜山島內設施如龜尾湖步道仍有積水等狀況，8月7日將視修復狀況決定是否開放登島。圖／東北角風管處提供
太平山國家森林遊樂區明天上午8時恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區明天上午8時恢復開園。圖／林業署宜蘭分署提供

颱風 卡努颱風 太平山 龜山島

延伸閱讀

「卡努」西南氣流加持 曾文水庫近年首見進水3千萬噸

中颱卡努遠離！全台10鄉鎮今放颱風假 各縣市停課停班一次看

颱風卡努襲台後 蔬菜批發價上漲至每公斤45.6元

卡努離台11點半解除海警 新北應變中心降至二級開設

相關新聞

影／卡努雨量驚人 累積雨量1到7名都在這裡...災情慘重

卡努颱風逐漸遠離台灣，但外圍環流帶來豐沛雨勢，根據中央氣象局累積雨量統計，全台前10名就有8個在南投縣仁愛鄉，並包辦第1...

卡努颱風影響...菜價漲1成！農糧署：估兩、三天後回穩

受卡努颱風影響，今日菜價飆漲約1成。依農產品批發市場交易行情站資訊，今天整體蔬菜批發價格達每公斤45.6元，相較昨天的4...

海警解除超大豪雨狂炸南投累積500毫米 氣象局啟動大規模豪雨作業

氣象局上午11點30分解除卡努颱風海上警報，由於西南風增強，今明苗栗以南地區會有豪大雨，其中南投山區三小時雨量超過200...

卡努外圍環流影響 龜山島延續封島2天、太平山明開園

中颱卡努逐漸離開，中央氣象局今天上午5時半解除陸上颱風警報，11時半解除海上颱風警報，宜蘭縣也撤除災害應變中心。東北角風...

颱風卡努襲台後 蔬菜批發價上漲至每公斤45.6元

颱風卡努襲台，今天大台北蔬菜批發價平均每公斤達新台幣45.6元，農糧署副署長姚志旺說，今天蔬菜交易量少但承銷業者多，競爭...

台中市山區多路段坍方 和平區宣布：中午起停班停課

受卡努颱風外圍環流影響，台中市山區風雨漸強，台8線與中橫便道多處路段坍方、樹倒，已造成27戶大梨山居民停電，谷關工務段與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦