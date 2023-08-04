卡努外圍環流影響 龜山島延續封島2天、太平山明開園

中颱卡努逐漸離開，中央氣象局今天上午5時半解除陸上颱風警報，11時半解除海上颱風警報，宜蘭縣也撤除災害應變中心。東北角風管處表示，受到外圍環流影響，周邊海域仍有長浪，龜山島將繼續封島到8月6日；林業署宜蘭分署宣布，太平山遊樂園區整備完畢，明天開園。

東北角風管處指出，龜山島周邊海域持續有長浪湧上碼頭，且受到卡努颱風襲擊，南北岸2座碼頭都有大量淤積堵住通道，設施步道也有積水，諸多環境災損等待清理修復，故延續封島2天至8月6日，7日將視修復進度決定是否開放。