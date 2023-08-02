風雨無阻？北北基剛宣布放颱風假 KTV包廂熱門時段全被訂光

中央氣象局已於昨（1）日晚上針對中颱卡努發布海上颱風警報，今（2）日下午5時30分再發布陸上颱風警報，陸上警戒區包括台北、新北、基隆與宜蘭，四縣市政府也宣布明停止上班上課。氣象局指出...

2023-08-02 21:57