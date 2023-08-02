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才剛宣布放颱風假...大台北KTV包廂訂光光、官網當機

風雨無阻？北北基剛宣布放颱風假 KTV包廂熱門時段全被訂光

聯合新聞網／ 綜合報導
北北基宣布明（3）日放颱風假，已有民眾搶訂KTV包廂準備歡唱。示意圖／ingimage
北北基宣布明（3）日放颱風假，已有民眾搶訂KTV包廂準備歡唱。示意圖／ingimage

中颱卡努來襲，雖然並未直撲台灣本島，但暴風圈正逐漸接近台灣北部近海，對北部地區構成威脅。今（2）日晚間，北北基三縣市宣布明（3）日停止上班上課，有眼尖網友發現，停班課消息曝光後，大台北地區的KTV包廂今晚10時到明凌晨1時的早被訂光。

中央氣象局今下午5時30分發布中颱卡努陸警，首波警戒區納入新北、基隆與宜蘭，晚間8時30分警戒區再新增台北市。氣象局指出，除非颱風路徑偏西，否則應不會再新增其他警戒區，預估明天上半天颱風觸及東北角陸地，最快周五上半天台灣本島脫離暴風圈。為防範颱風災情，北北基政府也宣布明天停止上班上課。

北北基停班課消息曝光後，不少民眾馬上衝到超市掃購物資，誇張景象讓一名主婦大喊「明天世界末日嗎？」

此外，有網友發現已有民眾開始搶訂KTV包廂，甚至有鄉民直呼打電話訂位被店家告知已客滿。實際測試錢櫃大台北地區包廂，除了今晚10時到明日凌晨1時的包廂被訂光之外，明天上午熱門時段也被搶光，剩下凌晨2時至6時以及下午4時後可供訂位。

對於台北人颱風天衝KTV唱歌，鄉民紛紛感嘆，「台北人的颱風假就是這樣啊」、「風雨無阻」、「唱歌啦，促進經濟」、「颱風假是讓你們防颱的…」、「XX，這樣根本不需要放假」。

北北基宣布明（3）日放颱風假，已有民眾搶訂KTV包廂準備歡唱。圖／擷自錢櫃官網
北北基宣布明（3）日放颱風假，已有民眾搶訂KTV包廂準備歡唱。圖／擷自錢櫃官網

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