中颱卡努發布陸警！新北、基隆及宜蘭拉警報

中央氣象局昨晚發布中颱卡努海警，今天下午5時30分發布陸警，警戒區域包括新北、基隆及宜蘭。

據中央氣象局最新觀測顯示，今天下午5時，卡努中心位置在台北的東北東方約 450 公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風平均暴風半徑280公里、十級風平均暴風半徑100公里。

中央氣象局指出，今天台灣北部海面、東北部海面及巴士海峽風浪增大，基隆北海岸及宜蘭沿海已有4米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。

颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風。

中央氣象局提醒，明天基隆北海岸、東北角含宜蘭頭城鎮、蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新北、桃園、恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，大台北地區、新竹、宜蘭、屏東沿海空曠地區，亦有較強陣風。