杜蘇芮逞威 南橫最快明全線貫通

杜蘇芮颱風造成南橫公路柔腸寸斷，天池以上路段仍有坍方，高雄、台東兩地最快明天全線貫通。桃源梅蘭明隧道旁河床便道遭洪水沖毀，停電又封路，議員痛批荖濃溪未全面疏浚致災，不該犧牲原住民。市府水利局表示，河川治理屬中央職權，將代轉達地方心聲，河川治理須學習與自然共存。

昨天高雄無風也無雨，小港卻有一棵10多公尺高的路樹倒下，砸到買早餐民眾。工務局公園處表示，這起樹倒事故，風速條件不同，公園處可應用保險理賠出險，此案已先行電話慰問，受傷民眾準備相關財損及醫療收據，保險公司會逕洽連絡。

南橫河床便道遭沖毀，市長陳其邁昨午前往明霸克露橋等地了解災況。陳其邁說，這次山區僅剩明隧道搶修工程，若能盡速完工，台20線就能暢通。

高雄山區停電、封路，梅蘭明隧道旁的河床便道沖毀。議員高忠德批，山區致災原因是荖濃溪沒疏浚，「流域綜合治理計畫」在於管制上游坡地土砂，降低下游河川土砂淤積的機率，但政府推稱荖濃溪整治，土砂被推到六龜、里港一帶造成都會區排水系統出問題，「因此保護下游，放上游居民安全不顧，就犧牲我們」。

水利局長蔡長展表示，荖濃溪屬中央權管河川，但市府仍會代為反映，進行專業處置。過去河川治理偏向清疏砂石，歷經天然災害後，清疏砂石涉及去處，交通影響等層面，治理上須學習與自然共存。

颱風也造成高雄900棵路樹傾倒，損毀多輛汽機車，車主出現國賠聲音。工務局公園處指出，杜蘇芮風力因達天災致災標準，不適用國賠法，民眾恐難申請國賠。

律師徐弘儒說，颱風天路樹倒塌造成車損，如果單純天災所致，屬不可抗力因素，政府機關免賠，民眾如要求償，須舉證主管機關在維護修繕上有缺失且具因果關係，才有勝算。