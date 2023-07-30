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颱風橫掃農產受損 瓜農：只能「吃土」

聯合報／ 記者王昭月張已亷徐白櫻／連線報導
杜蘇芮遠離台灣，屏東香蕉災情慘重，整園香蕉倒成一片。記者張已亷／攝影
杜蘇芮遠離台灣，屏東香蕉災情慘重，整園香蕉倒成一片。記者張已亷／攝影

杜蘇芮橫掃南台灣，高雄市初估農漁損失總計超過1千萬，蔬菜、香蕉及芭樂損失逾500萬。屏東香蕉受創嚴重，倒伏197公頃、損失約1302萬；台東以西瓜及洋香瓜水傷為主，面積共40公頃，全縣農業災損近3千萬。

桃源山區雨量高達700毫米，沿海地區雨量偏多，高市府初步統計農業損失，受損農產包括梓官蔬菜產區，燕巢、旗山等地的香蕉、芭樂，農損約552.1萬。海邊因風力較大，部分海洋設施受損，初估費用約900萬。

屏東縣長周春米昨勘災，農業處指出，香蕉、木瓜、西瓜、胡瓜及菜豆等作物受損，香蕉倒伏為主，次為木瓜，新埤、九如等鄉為重災區，全縣共246.2公頃作物受損，總計1479萬7千元。周春米表示，建議農民投保農業保險，另可下載「農產業天然災害現地照相APP」，加速農損統計及縮短救助流程。

陳姓木瓜農說，該做的防颱措施都做了，12甲木瓜田約6、7成折斷死亡，剩3、4成在樹上碰撞擦傷，颱風沒有來的話，一個禮拜後可收成，整體損失近700萬元，復耕期間恐怕只能「吃土」。

台東縣農業處統計，香蕉、釋迦等作物受損，關山西瓜27.5公頃、洋香瓜6.5公頃，鹿野也有西瓜浸水，受損面積6公頃。關山鎮長彭成豐說，這次瓜類受損嚴重，農委會已公告現金救助，受理至8月7日止。

杜蘇芮颱風 颱風

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