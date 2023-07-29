屏東香蕉、瓜果類213公頃災損 農損逾1200萬

受杜蘇芮颱風強風豪雨影響，屏東縣香蕉、木瓜、西瓜及胡瓜等作物受損，面積約213公頃，初估損失約新台幣1200萬元。縣長周春米今天慰問受災農民，指示農業處盡快協助爭取中央現金救助及低利貸款。

周春米指出，香蕉、木瓜等作物禁不起大風大雨摧殘，採收、施肥都因豪雨造成影響，損失幾乎達7成，另外，瓜藤蔬果、葉菜類碰到大雨幾乎全軍覆沒。

周春米今天視察農田災損狀況，見果園一片狼藉時也不禁眉頭深鎖，當場要求農業處人員盡快安排勘查，確認是否達到災害補助標準，盡快為農民爭取救、補助，也呼籲中央農委會從寬認定、專案標準補助。

周春米也指導農民操作「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝受災作物照片即時上傳，並向當地公所通報註冊電話號碼及上傳日期，即可完成線上通報。

屏東縣府農業處指出，依「農業天然災害救助辦法」，災損統計將於天然災害發生後7天內提報，已要求公所人員加強巡查，對於偏遠地區訊號較弱或不熟悉手機操作的農民，可於田區拍照後註明日期，於上班時間通報各公所農業單位，加速災害救助事宜。

屏東縣府提醒，未來幾天外圍環流可能造成豪大雨發生，易造成魚塭水質驟變進而影響養殖物，沿海低窪地區居民仍應防範淹水及海水倒灌。