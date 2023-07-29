颱風杜蘇芮重創澎湖 軍民動員清理復原

颱風「杜蘇芮」重創澎湖，澎湖文化局園區內的木麻黃的樹幹相當堅硬，也難倖免被狂風扭斷，軍民動員清理復原工作今天持續展開，要讓澎湖在最短時間內恢復原貌。

隸屬第一作戰區的澎湖防衛指揮部今天持續動員620名兵力，全力協助澎湖災後復原等工作，災情嚴重的虎井嶼，防衛部所屬混砲營今天也投入兵力，整理社區巷道的落葉殘枝與落石淤沙，更以人力方式合力拉起被風吹落海中的移動式棧橋。馬公市長黃健忠也前往慰問軍方，感謝協助市容復原。

澎湖災害應變中心共受理230件災情，有20餘艘漁船進水沉沒，其中路樹倒塌與傾斜77件最多，連澎湖文化局園區內超過20年以上的木麻黃、刺桐老樹、直徑近2公尺的印度橡膠樹、羊蹄甲與小葉欖仁，都不敵強風，扭斷、連根拔起，受損嚴重。

澎湖耆老指出，木麻黃的樹幹，相當堅硬，卻在這次颱風中也難倖免而被狂風扭斷，這種情況與民國75年的韋恩颱風相類似，都是由南向北，只是韋恩是西南颱，而這次「杜蘇芮」是東南颱，在海面沒有任何屏障，澎湖災情受損就更加嚴重。