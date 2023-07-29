杜蘇芮襲台 全台農損逾5千萬…花蓮最傷

受到杜蘇芮颱風影響，南台灣與東部昨強風大雨，也讓即將採收的西瓜等作物都受損，根據農糧署統計，全台農損逾五千萬元，其中又以花蓮縣損失二四一○萬元最多，其次是屏東、雲林、台東等縣市，受損作物則以西瓜、香蕉、二期水稻、食用玉米及木瓜等居多。

農委會主委陳吉仲昨到花蓮勘災，指花蓮玉里鎮、鳳林鎮西瓜田，及台東縣關山鎮西瓜及洋香瓜，納天災現金救助，農民申報後不需再現勘，確認種植事實即可每公頃補助六萬二至八萬元不等；其他農作物災損只要符合現金救助標準都會盡快核定。

花蓮鳳林鎮中心埔地區西瓜有總統瓜美名，再過二星期可採收，卻遭水傷。瓜農鍾敏芳說，葉片被大雨打傷，根莖外露，已結果的因外皮遭大雨敲打無法再長大，損失逾五成。

南台灣也傳農損，台南市農業局統計，颱風造成全市農損面積約八十公頃，以酪梨受損卅公頃最多，落果約一成至一成五，農損約二四五萬元。大內酪梨青農楊子賢說，雨後不能搶收，未來一周才是考驗。

台南麻豆文旦落果約百分之五，柚農李佳翰表示，擔心若後續雨勢大，恐影響文旦品質。屏東縣通報災損有香蕉倒伏、木瓜、胡瓜折枝，西瓜葉面枯黃，災害面積二一三公頃，損失金額一二二一萬餘元。