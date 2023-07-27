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10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

杜蘇芮挾豪雨…憂土石流釀災 屏東三地門德文村預防性撤村

中央社／ 屏東縣27日電

颱風杜蘇芮挾帶豪雨，依氣象局資料顯示屏東山區入夜後持續降雨，三地門鄉德文村在今天傍晚進行預防性撤村，將村民撤離到山下安全的地方。

三地門鄉長曾有欽告訴中央社記者，德文村有4個部落、共53人，有部分村民在颱風來臨前，就先下山依親，因目前山上雨勢有越來越大趨勢，就怕入夜後雨勢加劇，只好先進行預防性撤村，希望村民都先到山下安全的地方。

屏東縣長周春米今天前往災害應變中心聽取簡報並表示，三地門、瑪家及來義鄉在中午已發布土石流黃色警戒，依據氣象局資料顯示山區入夜後將持續降雨，3個原鄉緊鄰河床，屆時將達到土石流紅色警戒，除盡快撤離族人外，也要掌握最新疏散及收容人數資訊。

周春米表示，目前撤離人數為361人，已開設10處避難收容所，共計收容112人，物資無虞並持續掌握中。

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