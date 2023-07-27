颱風杜蘇芮來襲 澎湖岸巡岸際勸離逾百人

颱風杜蘇芮來襲，澎湖縣長陳光復今天表示，接下來24小時是暴風圈直接侵襲澎湖的關鍵時刻，盼將災損減至最低。此外，為保障民眾安全，第七岸巡隊今天實施岸際勸離171人。

陳光復上午前往澎湖縣災害應變中心聽取各單位防颱工作簡報，並慰勉值勤人員辛勞，持續關切颱風動態，他要求編組成員做好各項災防整備工作，將風災損害降到最低。

陳光復表示，澎湖縣因應杜蘇芮颱風來襲，災害應變中心成員不分日夜，堅守崗位，強化各項防颱工作，相當感謝。他並叮嚀第一線防救災人員在處理各項事故時要注意自身安全。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊今天則動員300多人次在本島25處漁港區實施岸際勸離勤務，累計勸離有63車、171名在岸際觀浪或潮間帶撿拾貝螺的民眾和遊客。

澎湖縣政府表示，依據氣象資料顯示，強風影響時間將落在27日晚間至29日早上，馬公可能出現12級至13級強風，浪高6米，七美可能出現14級強風，浪高7米，請民眾千萬別掉以輕心，務必做好防颱準備。