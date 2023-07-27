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沒放颱風假童玩節卻休園…挨批「縣民安全不如遊客」 宜縣府回應了

中央社／ 宜蘭縣27日電
颱風杜蘇芮來襲，宜蘭童玩節園區27日休園1天，展開園區復原與清潔作業。（宜蘭縣文化局提供）中央社
颱風杜蘇芮來襲，宜蘭童玩節園區27日休園1天，展開園區復原與清潔作業。（宜蘭縣文化局提供）中央社

颱風杜蘇芮逼近，宜蘭縣今天照常上班上課，但童玩節卻休園，網友批「縣民安全不如遊客」。縣府表示，因童玩節昨天已有防颱作業，但復原需時間，因此才決定今天休園。

颱風杜蘇芮逼近台灣，宜蘭縣雖非首當其衝，但近日都有不少強風豪雨。

宜蘭縣政府昨晚宣布，依據中央氣象局風雨資料，宜蘭地區今天照常上班上課，但若有機關學校在通行、上班或上課時有危險時，各機關學校首長可視實際情形，自行決定停班或停課。

不過，宜蘭縣文化局昨晚卻宣布，因受颱風杜蘇芮影響，在風雨仍無法預測狀況下，為顧及遊客進園權益及安全，童玩節園區今天休園1天。

縣府宣布照常上班上課後，今天民眾冒著風雨騎車上班，引發民怨。不少網友到縣長林姿妙的臉書（Facebook）粉絲專頁留言喊話「笑死，宜蘭縣民的生命安全不如遊客，既然要上班上課，為何要休園」、「可宣布放假了嗎？騎機車真的很危險」。

文化局今天說明，童玩節園區因有風雨，昨天的閉園時間提早在當天下午5時，並進行預防性防颱加固作業，但復原需配合天氣好轉才能進行，當時在實際風雨無法預測下，為顧及遊客進園權益及安全性，才決定今天暫時休園。

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