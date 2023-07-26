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神祕結界？專家曬1圖 颱風杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」

聯合新聞網／ 綜合報導
根據中央氣象局的預測路徑，杜蘇芮的暴風圈將「完美閃過台灣」。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「天氣職人-吳聖宇」
根據中央氣象局的預測路徑，杜蘇芮的暴風圈將「完美閃過台灣」。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「天氣職人-吳聖宇」

中颱杜蘇芮來勢洶洶，雖然颱風中心並未登陸，但暴風圈仍勢必將為台灣帶來不少風雨。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今（26）日在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專曬出一張圖，只見中央氣象局的預測路徑，杜蘇芮的暴風圈竟「完美閃過台灣」，讓不少網友看了驚嘆連連。

吳聖宇稍早指出，據昨晚到今日清晨的觀測資料來看，颱風中心在呂宋島北部近海緩慢向西移動，受到呂宋島地形的影響，走得有些搖搖擺擺。預估今日白天開始，颱風中心會逐漸轉向西北移動，大方向是趨向台灣海峽南部，也就是說今日杜蘇芮颱風會離台灣越來越近，預估到晚上的時候，包括恆春半島、台東以及高屏一帶的陸地應該都已經陸續進入暴風圈內，對台灣影響的程度將會逐漸加大。

吳聖宇表示，明（27）日周四是颱風影響最明顯的時間，預估最接近台灣西南沿岸的時間，將會落在明日的傍晚一直到午夜前這段期間。雖然颱風中心附近最強的風雨區域看來不會直接進入陸地，但是風雨最大的區域包括花東地區、恆春半島、南高屏還有外島的澎湖、金門等地還是要留意強風豪雨出現的狀況，山區的降雨有機會達到大豪雨或以上的等級。

對此，網友們也紛紛驚嘆，「水庫補水最重要，又沒災害最好，天佑台灣」、「南部補水，無災無難，天佑台灣」、「希望南部集水庫有大雨」、「結界啊結界」、「果然有股神秘的力量在驅使中」。

中央氣象局預估，中颱杜蘇芮碰觸恆春半島，隨著颱風持續北上，陸警區域擴大再納台中、彰化與金門，預計明天深夜至周五上半天颱風離金門最近，估從大陸福建登陸，但不排除可能從金門登陸。如果從金門登陸，將打破台灣四年無颱風登陸的紀錄。

杜蘇芮颱風 颱風

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