杜蘇芮雨狂炸！已2縣市共10鄉鎮停班課 27日是否停班停課一表看懂
中度颱風杜蘇芮強度達巔峰，暴風圈26日下午觸及台灣南端陸地，東半部、恆春半島風雨越晚越強，西部地區風雨尚不明顯，稍晚中南部、澎湖、金門預計也陸續納入陸上警戒區，即起至周五（28日）清晨，是杜蘇芮影響台灣最大的時候。
受到颱風外圍環流影響，雨勢將越晚越強，目前已有花蓮、屏東共10鄉鎮停班課，其他縣市是否有望放颱風假，《聯合新聞網》為您整理報導27日各縣市停班停課情形。
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縣市
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27日是否停班停課
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北部地區
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基隆市
|尚未列入警戒區
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台北市
|尚未列入警戒區
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新北市
|尚未列入警戒區
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桃園市
|尚未列入警戒區
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新竹市
|尚未列入警戒區
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新竹縣
|尚未列入警戒區
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中部地區
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苗栗縣
|尚未列入警戒區
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台中市
|尚未列入警戒區
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彰化縣
|尚未列入警戒區
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南投縣
|尚未列入警戒區
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雲林縣
|尚未列入警戒區
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南部地區
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嘉義市
|尚未列入警戒區
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嘉義縣
|尚未列入警戒區
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台南市
|26日正常上班上課
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高雄市
|26日正常上班上課
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屏東縣
|恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉、枋山鄉、獅子鄉、琉球鄉，26日晚上6點起停班停課
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東部地區
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宜蘭縣
|尚未列入警戒區
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花蓮縣
|尚未列入警戒區
玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉，26日中午12時起停止上班、停止上課
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台東縣
|26日正常上班上課
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外島地區
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澎湖縣
|尚未列入警戒區
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連江縣
|尚未列入警戒區
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金門縣
|尚未列入警戒區
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