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杜蘇芮大雨狂炸！屏東縣7鄉鎮今晚6點後停班停課

杜蘇芮雨狂炸！已2縣市共10鄉鎮停班課 27日是否停班停課一表看懂

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱杜蘇芮挾豪雨襲台，各地風雨越晚越強。圖／聯合報系資料照
中颱杜蘇芮挾豪雨襲台，各地風雨越晚越強。圖／聯合報系資料照

中度颱風杜蘇芮強度達巔峰，暴風圈26日下午觸及台灣南端陸地，東半部、恆春半島風雨越晚越強，西部地區風雨尚不明顯，稍晚中南部、澎湖、金門預計也陸續納入陸上警戒區，即起至周五（28日）清晨，是杜蘇芮影響台灣最大的時候。

受到颱風外圍環流影響，雨勢將越晚越強，目前已有花蓮、屏東共10鄉鎮停班課，其他縣市是否有望放颱風假，《聯合新聞網》為您整理報導27日各縣市停班停課情形。

縣市

27日是否停班停課

北部地區

基隆市

尚未列入警戒區

台北市

尚未列入警戒區

新北市

尚未列入警戒區

桃園市

尚未列入警戒區

新竹市

尚未列入警戒區

新竹縣

尚未列入警戒區

中部地區

苗栗縣

尚未列入警戒區

台中市

尚未列入警戒區

彰化縣

尚未列入警戒區

南投縣

尚未列入警戒區

雲林縣

尚未列入警戒區

南部地區

嘉義市

尚未列入警戒區

嘉義縣

尚未列入警戒區

台南市

26日正常上班上課

高雄市

26日正常上班上課

屏東縣

恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉、枋山鄉、獅子鄉、琉球鄉，26日晚上6點起停班停課

東部地區

宜蘭縣

 尚未列入警戒區

花蓮縣

尚未列入警戒區

玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉，26日中午12時起停止上班、停止上課

台東縣

 26日正常上班上課

外島地區

澎湖縣

 尚未列入警戒區

連江縣

 尚未列入警戒區

金門縣

 尚未列入警戒區

杜蘇芮颱風 颱風

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