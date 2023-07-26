杜蘇芮雨狂炸！已2縣市共10鄉鎮停班課 27日是否停班停課一表看懂

中度颱風杜蘇芮強度達巔峰，暴風圈26日下午觸及台灣南端陸地，東半部、恆春半島風雨越晚越強，西部地區風雨尚不明顯，稍晚中南部、澎湖、金門預計也陸續納入陸上警戒區，即起至周五（28日）清晨，是杜蘇芮影響台灣最大的時候。受到颱風外圍環流影響，雨勢將越晚越強，目前已有花蓮、屏東共10鄉鎮停班課，其他縣市是否有望放颱風假，《聯合新聞網》為您整理報導27日各縣市停班停課情形。

2023-07-26 14:19