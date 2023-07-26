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杜蘇芮颱風逼近！ 虎頭埤、德元埤水庫調節性放水

中央社／ 台南26日電

颱風杜蘇芮逼近，台南市政府今天宣布災害應變中心一級開設；虎頭埤水庫、德元埤水庫調節性放水，以因應可能降下的豪雨。

國家災害防救科技中心今天最新資料顯示，台南虎頭埤水庫調節性放水至虎頭溪，將影響新化區及新市區；德元埤水庫調節性放水至急水溪，將影響柳營區。

台南市災害應變中心今天凌晨4時一級開設，上午8時45分召開第1次工作會報，市長黃偉哲也聽取國立成功大學防災研究中心分析颱風趨勢，指示各單位嚴陣以待，民眾也應做好防颱準備。

黃偉哲指出，目前台南市水庫蓄水量偏低，但仍須注意水庫防洪功能是否正常運作。中央氣象局情資顯示，今天至28日受颱風環流影響，南部降雨漸增，各地應慎防強風豪雨，台南沿海也有長浪發生機率，沿海應留意積淹水。

台南市政府發布新聞稿指出，台南499台移動式抽水機及60座抽水站已巡檢，市轄58座滯洪池完成洩降，防水擋板分配至31區公所運用，且備妥防汛塊及太空包，以作為區排緊急搶修。

在防汛熱點方面，東區、北區小東路地下道遇豪雨常淹水，市府將利用淹水感測器等即時監控，視需要封路及預布防水擋板；黃偉哲也指示，若備有防水擋板卻未使用造成淹水，將追究相關人員責任。

此外，水利局與區公所合作排水清淤，加強巡檢排水路淤塞段、易淹水側溝、雨水下水道等，並啟動水患自主防災社區運轉，監控土石流紅、黃色警戒發布資訊，以利疏散避難撤離。

目前，台南萬代橋、永寧橋等8件施工中橋梁工程，已完成巡檢及加強防汛準備，其中永康區過水便橋（鹽水溪）將封閉至汛期結束；市府也在市道172線、172乙線、174線、175線及182線5處山區易崩塌路段預布救災機具及人力。

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