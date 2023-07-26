影／發布黃色警戒 高雄山區預防性撤離333人
杜蘇芮颱風來襲，高雄成立災害應變中心，桃源區桃源區長杜司偉昨晚與復興里長江孫財透過廣播，勸導民眾撤離；桃源區拉芙蘭里里長謝貴奇、桃源區梅山里長顏忠義連夜勸說里民。高雄市政府說，至今天上午9時許，山區已預防性撤離333人，其中包括洗腎病患、接近預產期孕婦共71人。
據了解，高雄今天上午已預防性撤離333人，包括桃源區、茂林區、六龜區的一般保全戶259人，疾病或孕婦71人，另有3人是住在大樹區接近山區的居民。
桃源區長杜思偉說，至今天上午10時許，桃源區未見風雨，民眾撤離工作持續進行中，但有少數人因沒有下雨，撤離的意願低落，「我們道德勸說中！」
桃源區公所民政課長謝仁正說，桃源區洗腎病患27人，19位撤離到社會局安排的收容中心、7位下山依親，1位不願撤離者，已製作勸導單，後續會持續掌握他的狀況。
民政局說，土石流潛勢危險地區居住人口有3195人，將在颱風來襲後，預估雨量達警戒值，中央發布黃色警戒後啟動預防性撤離，若風雨狀況劇烈到中央發布紅色警戒，就將針對不願撤離者請警方配合執行強制撤離，「以居民生命安全為優先！」
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