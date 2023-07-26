杜蘇芮逼近 新北防颱動員勸離海邊觀浪遊客

新北市府今天表示，新北雖未列颱風杜蘇芮陸上警戒區域，但沿海地區仍應注意長浪，將動員人力勸導避免觀浪；東北角與坪林山區應注意大雨，低窪地區要留意石門水庫調節性放水。

新北市政府杜蘇芮颱風防颱整備會議今天上午舉行，消防局長李清安說明目前颱風最新動向，預計今天深夜到27日（週四）上午，颱風中心將會最接近台灣，這兩天也是颱風影響台灣最明顯的時候，市府各局處已完成防颱準備工作。

李清安提醒，受颱風環流影響，新北市南側三峽區、東側坪林區山區及東北角貢寮區沿海區域，除日雨量達大雨等級外，沿海地區也可能有7至8公尺高長浪發生，將出動人力勸導民眾不要到海邊觀浪，避免危險。

他說，石門水庫蓄水量已經達到滿水位的95%，新北市的水庫下游地區與低窪地區、容易積淹水地區，要注意調節性放水，也要遠離下游河道。

市長侯友宜表示，已清理易積淹水地區溝渠，也派出「偵水志工」隨時掌握狀況；呼籲民眾避免海邊觀浪及前往山區活動，沿海地區各區公所、消防、警察與海巡署人員，將持續勸離濱海遊客或民眾。

侯友宜說，希望防颱能夠萬無一失，請災害防救辦公室也須隨時掌握，石門水庫後續調節性放水時間，以及通報下游沿岸警戒訊息。

副市長朱惕之在防颱整備會議後，前往視察板橋區江子翠抽水站、三重區重陽橋旁增設機車道工程等，指示做好颱風防汛重點工程整備工作。