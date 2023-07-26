颱風杜蘇芮逼近 墾丁南灣掀逾3公尺高大浪

颱風杜蘇芮逼近南台灣，恆春半島首當其衝，今天上午墾丁南灣水域掀逾3公尺高大浪，園區海岸線各沙灘已經淨空，禁止遊客進入，但岸邊仍出現零星觀浪遊客。

中央氣象局持續發布中颱杜蘇芮海上陸上颱風警報，上午8時中心位置在鵝鑾鼻的南方約340公里海面上，以每小時14公里速度前進，預估暴風圈在午後就會碰觸恆春半島陸地。

依據中央氣象局資料，墾丁海水浴場在今天上午9時浪高有3.2公尺，越晚風浪越大，至27日最大浪高達8.4公尺。

今天上午恆春半島天氣時而太陽微露、時而傾盆大雨，墾丁南灣水域受到颱風影響，出現3公尺浪高，已經關閉並淨空沙灘，但岸邊仍出現零星觀浪遊客。

墾管處指出，因應颱風杜蘇芮警報發布，已封閉園區海岸線各沙灘、陸域部分南仁山及龍坑等生態保護區停止入園，如有不聽勸導或違規民眾，可依國家公園法裁處新台幣3000元罰鍰。