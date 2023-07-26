杜蘇芮風雨漸增！陸警範圍擴大 「這些縣市」達放颱風假標準

中央氣象局今天表示，中颱杜蘇芮過去3小時中心近似滯留打轉，目前在呂宋島北部近海，預計未來仍將向西北轉北北西移動。暴風圈下午碰觸恆春半島陸地，逐漸接觸南部及東南部陸地，東半部會持續降雨，且愈晚雨勢愈大。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

根據氣象局最新風雨預報，預估未來24小時山區雨量累積最多的是花蓮及台東，在250到400毫米間；宜蘭及屏東在150到300毫米間；高雄在150到250毫米間；新北在150到250毫米間；台中及南投在100到200毫米間。

在風力方面，恆春半島今天全天預測陣風都在9-10級；蘭嶼綠島陣風上午在10到11級間中午過後在9到10級間；台東在中午到晚上預估陣風也達9-10級，至於金門全天預估陣風都在9-10級。