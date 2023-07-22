建物外牆安裝冷氣 目前沒法規可管

新北市板橋前天發生冷氣機掉落砸死女大生事故，冷氣安裝安全引發關注。內政部營建署昨天表示，目前正研訂「空調家電安裝與維修空間指導原則」草案，提醒建築師設計建築時，應預先規畫就未來安裝、維修空調設備戶外機的安全作業空間，並提供正確及錯誤樣態圖例與說明，避免勞工發生墜落意外。但民代認為中央作為太消極，應加速修法訂出外牆附掛冷氣的安全管理規範。

現行冷氣安裝無法規可管，為確保冷氣技師安裝安全，降低墜落風險，民進黨立委林淑芬去年要求內政部從源頭著手，內政部允諾將分段修法。營建署五月廿九日發函給各縣市，提供上述指導原則草案，初訂空調安裝位置、施工及保養維護的注意事項等，草案還在討論階段，且屬指引性質，並沒有強制效力。

營建署表示，女大生事件是安裝人員疑似施工疏失，且未依職安設施規則規定，設置防止物體飛落設備，才造成憾事，應強化勞工作業的施工教育及施工場域管控等。

民眾黨立委賴香伶認為，不論新北市的指引還是營建署的指導原則，都沒有強制力，建築法規應增訂「高空作業」相關條文，用法律強制約束，防患未然才是關鍵。但內政部營建署認定，冷氣機屬於家電設備，並非雜項工作物，因此不在建築法規適用範圍。

國民黨北市議員游淑慧說，曾遇過頂樓加蓋的樓層，附掛八台分離式冷氣，很難說何時會天降橫禍，政府應加強制定外牆附掛冷氣的安全管理，最好是全國一致，避免地方自訂會標準不一。

新北工務局表示，違規廣告招牌有法源可拆除，冷氣機目前無法可管，建築法管不到所有附掛的物件，中央若要修法來管，樂觀其成。