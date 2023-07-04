TPASS首個上班日 台鐵專用通道擠爆

北中南三大生活圈TPASS通勤月票七月一日已上路，昨天迎來第一個上班日挑戰，尤其台鐵因票證系統建置不及，初期月票旅客只能走專用通道進出，以致昨不少車站在上下班尖峰時刻，專用通道一度出現旅客大排長龍等待感應卡片的情況。儘管整體情況還算順暢，但台鐵產業工會批評，TPASS政策「趕鴨上架」，要求交通部盡速檢討。

本報記者昨一早直擊台鐵台北站情況，緊鄰台北捷運淡水信義線的B3出入口，八時起陸續有旅客大排長龍等待進出，也有旅客因初次使用搞不清狀況，也有人尚未加值卡關。還有持社福卡長者不解為何不能走一般通道，台鐵人員連忙上前溝通引導；因部分專用通道緊鄰詢問處，不少旅客則堵成一團。

台鐵桃園、中壢、台中、彰化、高雄站等人流則大致順暢，但不少車站仍有持TPASS民眾走到一般通道，出站時遭防呆機制攔下，經指引後才正確出站。新竹火車站沒有列入第一階段月票範圍，有通勤族稱感覺「有如孤兒」。

台鐵產工理事長王傑昨質疑，台鐵相關電子票證系統年底才能整合完畢，如今提早半年上路，配套措施也沒做好，已接獲不少基層員工反映，走專用通道和一般通道的民眾擠在一塊，且不少票卡進站沒問題，出站卻出問題；列車長的掌機也無法辨識旅客所持的悠遊卡是否設定TPASS，擔心成逃票破口。

王傑還說，交通部與台鐵稱會安排人員加強宣導，但該給基層的人力都沒有，難道叫人員穿背心就能順利引導？並直說先解決機器問題才實際，而不是叫大家做表面功夫；三大問題包括設備系統倉促上路、教育訓練不足、基層人力不足，待交通部盡速檢討，別再造成營運負擔。

交通部長王國材昨上午則到台鐵台北站視察，他說，TPASS因僅三個月建置期，除了北高捷運因有定期票經驗，每個通道都可刷TPASS通行，但新納入的台鐵、桃園捷運、台中捷運目前都需設置專用通道，台鐵預計年底前會整合所有閘門通道，短期則會加派人員導引，請民眾多包涵。

蔡總統昨也在行政院副院長鄭文燦和王國材陪同下，持TPASS從機場捷運台北車站搭車至機場第二航廈站。蔡總統說，TPASS上路代表台灣公共運輸服務邁入新里程碑；迎接疫後復甦，為通勤族減壓，交通運輸更平價，就有更多人用，經濟負擔降低，也能擴大居住地選擇。