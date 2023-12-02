國家隊打詐見效？ 基層檢吐槽

高檢肯定聯防：電詐趨緩

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、金管會和數位發展部遭點名是國家打詐隊三大戰犯，台灣高等檢察署昨天表示，經跨部會攜手合作，電信詐騙成長趨勢已趨緩，只有過去高峰期的一半。不過，基層檢察官吐槽，這三個機關相關罰則停業、處分等行政裁罰或控管機制全都付之闕如，也不見有易淪為詐團洗錢管道的虛擬貨幣之監管措施，在亮眼的績效數字背後依然空洞。

今年六月，檢改團體劍青檢改結合近七十名基層檢察官提出諫言，直指人頭門號和帳戶是所有詐騙案的基礎，更點名ＮＣＣ、金管會、數位部就是打詐不力的三大戰犯。行政院因此要求高檢署建立與ＮＣＣ、金管會、數位部等部會橫向打詐平台，整合司法及行政能量降低電信詐騙案。

高檢署昨天舉行年度詐欺情勢分析記者會表示，今年一至十月共查獲電詐集團一六○一團、一四四四五人，較去年同期為高；打詐綱領一．五版實施以來，已進行九波電信詐欺專案，共查緝九四四案；警示帳戶數成長數已由最高峰的百分之六十，降至今年第三季的百分之三十四，將來人頭帳戶案件還會更少。

至於查扣犯罪資產部分，今年一至十月共查扣不法所得四○．五億元，成功返還被害人金額總計四億三千多萬元。

檢察官：詐騙未減 案量暴增

不過，南部一名基層檢察官表示，YouTube和ＦＢ的投資詐騙廣告滿天飛，金管會和刑事局雖宣稱致力於下架相關廣告，但愈檢舉廣告反而愈多，連自己手機都被洗版。另方面，全台基層員警每天都在四處攔車手，每個被抓到的車手身上都是幾百萬贓款，可見詐騙根本並未減少，實際數字也反映在各地檢署暴增的案量上。

北部一名檢察官則透露，上月ＮＣＣ副主委翁柏宗在立院備詢時，曾暗指俗稱「黑莓卡」的國外漫遊預付卡，正是電信詐欺一大幫凶，國內提供國外漫遊服務的電信業者，也疑似以合法掩護非法出售黑莓卡情形。

一名曾參加六月打詐研討會的檢察官質疑，ＮＣＣ號稱強化ＫＹＣ實名認證；數位部有關第三方支付推出的「能量登錄制度」，完全看不到若業者違反的行政裁罰、停業處分或罰則、處分等控管機制，如何能有效監管？

當時打詐研討會另項重點就是虛擬貨幣，淪為詐騙集團光明正大洗錢的管道，要求幣商進行登記，核准後始得營業並受監理。基層檢警也質疑，這些都沒有在高檢署記者會中看到政府的因應作為。