強化金融業打詐 金管會：督導銀行改善

金管會表示，將朝四個方向精進、督促金融業進行打詐，其中對於電子支付與第三方支付，金管會已分別針對假門號冒名、虛擬帳號等問題，要求銀行公會協調全體進行改善。

金管會說明，外界矚目的強化第三方支付業者申請虛擬帳號管理規範，金管會將持續督導銀行落實業者申請虛擬帳號服務的審核規定，銀行公會已特別針對強化客戶身分審查措施，評估該類客戶對洗錢防制法令遵循情形，來研訂銀行提供虛擬帳號服務等控管方案。

金管會強調，為避免遭詐騙集團利用不法取得的個人資料冒開電子支付帳戶，去年即要銀行公會強化確認使用者本人的金融支付工具，增加驗證使用者開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制，現在所有電子支付機構均已完成調整，應可減少電子支付帳戶冒名申辦，申辦人利用假門號驗證冒名申辦的問題。

金管會表示，已要求銀行對於曾涉及人頭帳戶案件經通報為警示帳戶者拒絕開戶申請，同時對高風險客戶強化審查措施，包括應加強確認客戶身分等機制。

金管會認為，凡是從事虛擬通貨活動為業的自然人，都應依商業登記法及稅籍登記規則相關規定，辦理商業登記及稅籍登記，並遵循洗錢防制法及相關法規，倘若未完成洗錢防制法令遵循聲明而以虛擬通貨活動為業者，就屬違法。