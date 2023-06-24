「第三方支付」全台已逾一萬家 遭詐團洗錢濫用

詐騙成為國安問題，「第三方支付」亂象及漏洞造成詐騙更加猖獗，但設立第三方支付公司幾乎無門檻，基層檢察官批判，被害人不應成為數位發展的犧牲品，檢方指出，大部分的第三方支付業者是好的，應該讓好的業者特許，壞的撤照查辦，呼籲立法將第三方支付業者列為特許行業，人民才能有保障。政大法律系副教授李聖傑也認同指出，第三方支付應列為特許行業。

橋頭地檢署檢察官鄭子薇指出，前年橋檢接獲廿多起詐騙案件，從中分析發現，人頭公司透過第三方支付公司取得虛擬帳號，協助詐團洗錢，後來專案小組在第三方支付公司查扣兩億七千多萬元，協助詐團、賭博網站洗錢的不法金流更超過百億。

鄭子薇說，第三方支付與電子支付共同業務是「代收代付」，兩者皆能透過虛擬帳號收款。但電子支付屬於金管會監管的特許行業，現今台灣僅十家，第三方支付卻不屬於特許行業，也不歸金管會監管，而是由數位發展部監管，目前全國已超過一萬家，且持續增加中。但數發部僅兩人監理逾萬家業者，第三方支付公司形同自由業。

橋頭地檢署去年查獲兩家老字號第三方支付公司，其中一家僅三名員工，卻掌握一年好幾十億元的金流、賺進一億元手續費。鄭子薇稱，第三方支付即使違反實名認證義務，因不是金融機構最多裁罰一百萬元，挨罰就關掉再開一家，反正沒有門檻，也非特許行業。幕後不法集團得知被盯上了，就會再找新人頭創設公司，和第三方支付業者簽約。

鄭子薇指出，檢方曾提出全面查核第三方支付業者後台機制，但數發部長唐鳳說「職責是推動數位發展，而非監管」，被害人還要等多久才能有安全的金融環境？對於第三方支付業者拒不提供資料或提供假資料的問題，又該怎麼處理？

全國檢察機關統計資料，自二○○八年至今虛擬帳號詐欺案共一萬六千餘件，其中二○一九年至二○二三年案件量占了八成，二○一九年即是第三方支付業蓬勃發展期間；鄭子薇說，今年初雖通過第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法，但案件量仍持續增加，沒有減少。