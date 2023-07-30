分發紅利變少 明年申請入學估回穩

受去年分發入學「低分高就」紅利影響，今年不少考生放棄申請入學，投入分發。根據分發會統計，今年各管道回流名額創下歷年之最，其中申請入學就因放棄者眾，達一點七萬個。大學和補教端分析，今年眾多考生投入分發入學，但顯然沒這麼好康，明年學生又會回歸申請入學戰場。

台大註冊組長李宏森指出，去年考招改制第一年，學生傾向在申請入學落袋為安、加上重考生減少，最終撐到分發入學的考生數大減，名額數遠多於考生數，才出現升學好康。今年則是申請入學除部分名額未使用到，學生錄取後也有各自考量，造成申請入學回流名額多。

李宏森談到，依去年經驗，今年考生多認為分發有更多機會，不過一旦考生都這樣認為，也讓分科測驗人數竄升回末代指考水準。若今年分發完畢後，沒有這麼「好康」，明年學生又會回歸申請入學，學習歷程檔案還是要認真準備。

「近年會是一個震盪的過程。」李宏森認為，考招改制下近年申請入學、分發入學會來回震盪，但震盪會愈來愈小，最終趨於穩定。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪也斷言，「一一三學年就回歸正常。」去年狀況影響今年分科測驗報名人數，即便學校缺額仍在所難免，但今年分發學生真正想讀的科系好康會消失。

待八月中旬分發放榜後，一一三學年考招就接將續開跑，劉駿豪說，明年考生放棄申請入學者應不會這麼多，學生應會重回於學測階段就努力考上理想校系。