今分科測驗 通訊手表勿帶進場

一一二年分科測驗將於今明兩天登場，根據大考中心統計，今年共計四萬二二五二人報考，較去年大增百分之四十五，人數更超過一一○年末代指考。分科測驗首日依序由物理、化學、數學甲、生物登場，為二、三類組考生戰場，其中又以數甲二點六萬餘人報考最多。

分科測驗昨下午開放考生看考場，不少家長陪同子女前來，由於今年成功高中、師大附中皆未徵用為考場，加上考生人數多，台北二考區、台師大今年開出四十間試場，將迎來上千名考生。

今年分科測驗報考人數大增，不少明星高中逾半學生選擇再拚一次。成功高中張姓考生提到，儘管今年分科測驗報考人數多，但學測分數不理想因此還想再試試看。松山高中姚姓學生說，原預期分科測驗考生會比去年多，但沒想到「這麼多」。

台大註冊組主任李宏森表示，一般試場今年未強制佩戴口罩，考生可自主佩戴；若為安置發燒、新冠肺炎陽性考生的第一、第二類備用試場則需全程戴口罩。此外，考試鈴響前考生均不得翻閱試題本與答題卷，亦不得畫記、作答；考試開始鈴響後，即可於答題卷上簽名，若未簽名則扣該科一級分。

李宏森也提醒，不少考生近年習慣佩戴智慧型手表等設備，但具備通訊功能的智慧型手環、手表等均不得攜入考場，建議考生仍用傳統的指針式手表為佳。