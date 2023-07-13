新北幼園餵藥案9人不起訴 侯：真相大白 賴應道歉

新北市某私立幼兒園被控涉嫌餵食幼童不明藥物及不當管教案，經新北地檢署搜索調查園方監視畫面、採集幼童毛髮進行質譜儀檢驗全為陰性後，未發現有教師不當餵藥及不當管教證據，昨天對彭姓園長等九人被控傷害等四項罪名均處分不起訴。不過，部分家長認為仍有疑點，將聲請再議。

幼兒園考慮請求國賠

這家幼兒園表示，將訴願爭取恢復設立許可，也考慮申請國賠保障教師權益；新北市府說，相信檢方科學證據驗證，教育局將主動撤銷廢止這家幼兒園設立許可的行政處分並提供協助。市府強調，教育局已開十五次專案會議、訪談五十二位家長及教師，今將公布完整的行政調查報告。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，這個案子造成新北市與家長和社會間對立，現在總算真相大白，民進黨總統參選人賴清德等人製造不實訊息造成社會對立，應向社會大眾道歉。

侯友宜競選辦公室說，賴清德在事件發生後說出「有孩子被餵食兩類藥物…如果孩子有戒斷症狀、幼兒園也確實有餵食彩虹藥水…」賴發言人戴瑋姍也被認證發布假訊息，競辦已提告誹謗；賴清德「造謠」造成師生對立，做出「失德、失言、失格」行為，但若廿四小時內公開向社會大眾、家長、新北市府及侯友宜道歉，競辦就撤回告訴，否則賴將被貼上「死皮賴臉、信賴變誣賴、清德變缺德」等標籤。

檢方不起訴處分書指出，全案有卅八名幼童家長提告，其中卅七人認為彭姓園長指示教師餵食「苯二氮平類藥物」與「巴比妥類藥物」；有七名幼童家長提到藥物是放入彩虹色藥劑或杯子中餵食，有十二人與未提到餵藥的一人則指控教師對孩子有毆打、夾頸、扔書包等不當管教舉動。家長提告園長、教師等九人傷害、妨害幼童發育、違反藥事法與使人施用毒品等四大罪名。

彭姓園長等九人否認犯罪，稱沒體罰過學生，也未看到其他老師體罰，更沒餵食幼童管制藥物，只有按託藥單餵藥。

檢方調閱園方監視畫面，並未發現教師有不當管教行為，家屬亦未提出傷勢照片或診斷證明，加上其中十一名幼童證述與家長所述非一致，還有幼童明確表示「老師不會打人」，檢方認定被告未有不當管教致傷或妨害幼童發育的行為。

餵藥與就醫紀錄相符

餵藥部分，有一名家長不願小孩剪髮檢驗，其他卅六名幼童毛髮送驗顯示體內僅有常見感冒藥成分，沒有「苯二氮平類藥物」與「巴比妥類藥物」等管制藥品；另交叉比對發現僅極少數委託餵藥單內容與監視畫面不符，但與電子聯絡簿、幼童就醫紀錄相符。

七名幼童家長提到藥物放入彩虹色藥劑或杯子中餵食，但幼童證稱杯子高達七十公分，顯不符常理，其他卅名幼童更稱沒喝過彩虹藥水或看過彩虹杯子，也不知其他幼童有無喝過，加上教師們未曾也沒其他管道取得這些管制藥品，全案處分不起訴。