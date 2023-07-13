檢釐清疑點 學童情緒異常…難認定餵藥

新北某私幼家長今年四月發現孩子出現易怒及疑似自殘狀況，與服用巴比妥藥物的長輩症狀類似，經帶往醫院驗出體內含巴比妥，指控被幼兒園老師餵彩虹藥水及體罰，後來又有另兩名孩子也有類似情況，爆發「餵藥案」。不過，檢方調查認為，幼童脾氣暴躁、抗拒上學可能是個性或熟悉的導師請長假、母親懷第二胎、剛轉進該幼兒園等原因造成，非遭餵食不明藥物。

新北地檢署不起訴處分書，針對家長質疑監視畫面被刪、家屬採檢數值與市府送檢結果、孩童脾氣異常等疑點，一一釐清。

檢方指出，五月十八日指揮警方搜索幼兒園，發現教室監視器已遭拆除。彭姓園長供稱，立法院今年初討論是否應立法強制幼兒園裝設監視錄影機，教育部於三月間要求幼兒園填報監視器裝設情形，經與同業討論，為免被認定幼兒園普遍裝設而強制要求裝設、徒增更新維修成本，四月中旬拆除監視器，並回復「未裝設」，經檢視同業群組對話等紀錄，可認定園長所述為真。

針對部分家長自行採驗部分，除了未提供採檢結果、未自行採驗者外，十八名幼童判讀為陰性，二人無法排除干擾可能，即使市府專案採檢結果顯示部分數值為每毫升一點二、一點五微克，略高於偵測極限的微量低值，但亦可能是干擾造成。此外，檢方函詢各大醫院是否就毛髮、血液、尿液檢測苯二氮平類與巴比妥類藥物，林口長庚醫院回覆需以「質譜法」才能排除偽陽性、偽陰性可能，檢方因此認定自行採檢或市府專案採檢的結果均無法證明有藥物殘留。

有家長認為孩童脾氣變暴躁、抗拒上學，但檢方偵查時，家長自述幼童異常可能是個性或成長過程所致，家長還認為可能因母親懷第二胎、熟悉班導師長期請假或剛轉學至該幼兒園。另有家長稱，一、兩年前曾發現幼童生氣或被處罰時會大吼大叫，但就讀該幼兒園期間並無異常，檢方認為，被害人均為未滿六歲幼童，情緒判斷與表達能力易受各種因素影響，在被害人頭髮檢體未採驗出藥物反應情況下，難依部分被害人情緒不穩定就認定是被餵食不明藥物。