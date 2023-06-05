呂秀蓮：性騷案都發生在蔡英文兼黨主席時

民進黨接連爆發性騷擾案，前副總統呂秀蓮昨天表示，其實至今所引爆的性騷擾疑雲，均發生在蔡英文總統兼任黨主席之時；總統日理萬機，又要兼任黨主席，將政權與黨權一把抓，但上帝也不會因此每天多給幾小時，疏誤懈怠在所難免。她呼籲大家認真思索「總統應該要兼任政黨主席嗎」，應修改政黨法，徹底拆解黨國一體。

被視為台灣婦運先驅之一的呂秀蓮說，性騷擾是男性中心傳統的遺毒，視女性身體為可隨意侵擾的物件，完全不尊重女性的人格尊嚴，雖未如性侵嚴重，卻更普遍，是絕大多數女性遭遇過的夢魘；但性騷擾既隱密，又舉證不易，很難申訴，受理申訴者若心懷息事寧人，或討好權勢，非但受害者申訴不成，可能造成二度傷害，因此，如何建立健全的申訴制度，需全面檢討改善，也要防範別有動機者的挾怨誣告。

而在民進黨接連爆出黨工遭性騷擾卻被主管吃案，相關被指控的加害者均都發出聲明，疑似要走法律戰。為了避免被害人發聲的意願遭「法律戰」嚇阻，民進黨性平事件調查小組聲明，凡民進黨性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾；此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由黨支付。

民進黨立委范雲昨天也聯合律師尤美女、賴芳玉及超過十個社會團體，表達對被害人的支持。

聯合聲明指出，由於近期新聞充斥各類性騷擾事件細節、加害人的回應，可能對被害人造成二度傷害，也可能觸發相關的創傷經驗，因此召集婦女、性平教育、同志、社福、心理諮商、法律專業團體，表達願意提供被害人服務、心理諮商或法律諮詢等資源轉介。