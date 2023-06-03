李正皓、林飛帆性平惹議 綠憂選情負面效應

民進黨性騷案吃案醜聞連環爆，綠營內部認為，民進黨支持參選新北市立委李正皓有性平爭議，督導性騷案不力的台北市立委參選人林飛帆也淪為「箭靶」，外界已將性騷案與兩人強力連結；有民進黨立委直言，黨中央須審慎評估是否讓李、林繼續參選，如果爭議延燒，不只立委選舉，總統選情也將受衝擊。

秘書長許立明昨天被問及此議題時表示，李正皓的私德問題，他須提出證據跟社會做正面溝通說明，至於林飛帆是否涉及隱匿，需要再進一步釐清，至於後續處理方式是否包含「退選」，許說，「會有所有的選項」。

針對性騷案，民進黨主席賴清德昨透過臉書二度道歉。民進黨立委私下說，前天第一起性騷案爆發後，黨中央的處置還算明快，但昨天又連續爆出性騷爭議，雖然賴清德明確宣示啟動性平議題革新方案，但現在事態已經「非常嚴重」，對於選情一定有影響。