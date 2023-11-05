欣樺種苗：種下去 後面的產值是50倍 兢兢業業30年 「沒有種子就沒有農業」

【文／吳秉容 攝影／林韋言】

「我是學農出身的，所以畢業後就決定留在農村投入農業工作。」面對採訪，施辰東笑容靦腆：「那時候也有老婆小孩了，就想說就近可以溫飽就好。」1980年進入臺南市農會擔任指導員，歷經9年的農業推廣工作，那段時期對於施辰東是一個人生轉捩點。

推廣經驗體認種子、技術重要性 採種經驗打底成功育種

「推廣的這幾年，我發現農民的教育很重要，那時候的農民對於農業比較缺乏概念。」施辰東提到，有農民將芥藍菜與花椰菜種在一起要留種，但由於兩者都是十字花科甘藍的變種，在蜜蜂訪花授粉造成雜交後，採收到的種子會不純。「他們認為是因為根纏繞在一起，後代才產生變異。」施辰東無奈說道：「我教他們摘花套袋，這樣收到的種子保證不會變。」而事實也證明不是根交根的緣故，而是蜜蜂授粉所致。「我當時就產生這個想法，農業一定要從技術面著手才會有競爭力。」

「所以我為什麼要從事種子產業？因為除了能學到技術底，還能帶給農民最大的助益。」施辰東解釋：「一粒種子種下去，後面的產值是50倍，所以種子很關鍵，是上游的核心，作物的起源，如果沒有種子就沒有農業了。」

施辰東早年跟隨父親施耀宗的腳步進行採種工作，本身即具備採種知識；投入農會推廣的期間，又認知到農業技術層面的重要性，主動學習組織培養與遺傳育種等技術，在農會推廣工作之餘，進行F1品種的研發，「民國82（西元1993）年我研發出的『安南早生三號』得到F1早生花椰菜品種的全國冠軍，所以後來才有信心去做種子這個行業，並於同年成立欣樺種苗這間公司。」

育種關鍵在消費者反饋 農民好收成是一份責任

欣樺種苗主要針對臺灣在地特有的天候以及環境優勢，研發精緻健康的種子。而經過多年的選種、研發、培育，欣樺種苗目前掌握的核心技術主要為十字花科、葫蘆科與茄科的種子。施辰東指出產品受歡迎的第一要素就是要滿足市場的需求，傾聽消費者的聲音：「育種的關鍵就是要從消費者的反饋著手，而不是自己胡思亂想、漫無目標的進行研發。」

「我賣一個『東夏』的品種到現在已經二十幾年。」施辰東的眼神難掩驕傲：「這是我在民國89（西元2000）年自己研發出來的雜交品種。」鬆花東夏F1早生花椰菜品種，相較過往花椰菜只能在秋冬季種植，可提前於夏季種植，其葉色濃綠，定植至採收約40～45天，同時具備耐熱、抗病、鬆花等特性，因此目前臺灣大部分的花椰菜產區仍以東夏為主流。

除了十字花科品種的研發，施辰東也提到目前葫蘆科最新育成的品種。「我們現在正在推廣『欣梨』這個哈密瓜品種，它的特色就是抗病性佳與網紋穩定，較不會裂果。」施辰東接著說：「明明是瓜，為何叫欣『梨』？因為它口感清脆、甜度可以達到18度，所以今年賣到沒有種子，很搶手！」

對於施辰東而言，一粒種子就是一份責任，要做到讓消費者滿意，使農民種植有好收成。「我們做種子的，就是希望能夠留下一粒可用的種子給下一代用，這樣我們就很高興了。」

投入種苗產業30年，施辰東表示，在繼承家業外更有支持農民生產的理念。

葫蘆科育苗場的溫室中種植小胡瓜，待其老化顏色轉黃可以進行採種。

種苗場數位精準管理 種子處理現代化亦不可少

作為產業上游的種子公司，為何命名為欣樺「種苗」？施辰東笑道：「因為我們有自己的育苗場，但苗供自己選育用，不對外銷售。」

乘車實地到達葫蘆科育苗場，2公頃場地有網室、全網溫室、玻璃溫室等，設備之完善俱全令人驚嘆。施辰東手指一處溝渠，介紹道：「我們的排水系統都建造得非常好，所以颱風來也不會有什麼影響；另外，田間皆導入AI自動灌溉系統與影像辨識技術，節省人力並將資訊數據化處理。」更重要的是，透過QR Code掃碼，將作物的性狀特徵電腦化建檔，所有相關資料皆可詳細追蹤。

「這裡就是我們的種子處理廠。」走進處理廠，有種子乾燥室、春化處理（vernalization）室、種子冷藏庫與進行種子品管工作的分子實驗室，完整的SOP流程與各式不同功能的設備，在在證明對於種子處理每一個細節的堅持。

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