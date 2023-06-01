新聞幕後／郭台銘算盤 「3步棋拚換侯友宜」

從五月十七日發表「盡最大努力支持侯市長勝選」聲明以來，鴻海創辦人郭台銘兩周數變，又在金門與民眾黨主席柯文哲十指緊扣。郭幕僚表示，郭只是在全力宣揚「和平宣言」，認同他主張的，都是郭可能的合作對象。不過，郭的企業界友人表示，郭從頭到尾要的只有總統位子，現在諸多作法是在下「三步棋」，最終想達到「侯下郭上」的目的。

郭台銘核心幕僚表示，郭台銘現在最在意的就是「和平宣言」，不只是對柯文哲、賴清德、侯友宜，郭不會放棄推銷這個理念。若侯接受和平宣言理念，郭是否會幫侯？幕僚坦言「不知道」。現在和國民黨高層「比較不熟」，但和柯文哲，「溝通管道很暢通」。

郭台銘動作頻頻，一位與郭熟識的企業界友人分析，不管四年前還是現在，郭台銘要的「始終只有總統」。他現在走的應該是三步棋：第一步想辦法壓低侯支持度，迫使國民黨「換侯」；第二步是「侯下郭上」；第三步是「郭柯配」，如此就可穩操勝券。

不過，企業界友人表示，四年前他曾參與郭柯談判，當時柯就算得很精，原本雙方講好「不分區立委一人提一半」，但柯最後只讓郭提了一個高虹安；柯還把郭的利用價值吸收殆盡，因此，就算「侯下郭上」，柯也不見得會和郭合作。