瑪娃浪襲 台11線邊坡滑落50米

瑪娃颱風逐漸靠近東海岸，其中台11線56公里處，疑似被大浪拍打、侵蝕導致約50公尺的邊坡滑落，離路面不到3公尺，險象環生。豐濱鄉公所緊急派員到現場拉起布條，並通報公路單位處理。公路總局已調動塊狀護欄放置災害路段，提醒用路人注意。

公路總局四工處花蓮工務段長陳麗華表示，該處邊坡滑落是被長浪影響，現在已經用護欄阻隔，也有警方放三角錐管制警戒，後續視天候狀況再加以整修。

由於台11線離海岸很近，難保部分路段被海浪拍打侵蝕，進而造成行車危險，陳麗華呼籲用路人，颱風影響期間，盡量少行駛台11線，可多利用台9線當作替代道路。若不得已經過現場路段，請小心慢行避免發生危險。

另外，台11線8.6公里壽豐鄉鹽寮大坑路段，因為長年受到海浪侵蝕，造成路基、海堤淘刷等災害。花蓮工務段搶修團隊以高壓灌漿方式將淘空海堤基礎填滿，已完成基礎及牆身補強，並持續測量監測作業掌握現況。

至於台11線61至63公里（人定勝天臨海路段）因為颱風可能形成6公尺以上海浪，為防止該區段海岸長浪衝擊行車安全，花蓮工務段與運研所港灣研究中心、成大水利及海洋工程學系合作，建立自動化影像判識溯升、越波系統，提供浪襲預警觀測資料供防災應變；必要時也將派員到該路段監看長浪，不排除實施機動警戒或暫時封閉管制通行。