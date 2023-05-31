瑪娃今風雨明顯 蘭嶼、綠島停班停課

中颱瑪娃持續緩慢移動中，中央氣象局指出，受到颱風外圍環流影響，今風雨明顯，東北部、北部山區有局部大雨或豪雨發生機率，北部、東部、南部則有局部或短暫陣雨，蘭嶼、綠島因颱風逼近，預估今天仍有11級至12級強陣風，最快今深夜至明天清晨解除海上警報。

台東縣府宣布，蘭嶼、綠島今天停班停課。

受颱風影響，台東縣蘭嶼鄉昨出現13級最大陣風，下午1點起全島停班停課，島上一處迷你豬養殖場鐵皮屋頂被強風掀翻；台東林區管理處宣布10條國家步道及6條林道即日起封閉；宜蘭龜山島繼續封島3天，台東往返綠島、蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼航線今明兩天停航，5家屏東東港往返小琉球航班業者也宣布明天停航。

氣象局預報員葉致均表示，預估明天下半天後颱風逐漸遠離，北部、東北部地區仍有短暫陣雨；北部山區仍有局部大雨，花蓮也有局部短暫陣雨，其他地方則是零星短暫陣雨。

颱風影響交通，交通部民航局指出，截至昨晚6時，國內航班取消27架次，國際暨兩岸航線未受影響。航港局表示，今預估共有10航線、34航次停航，預計今天上午11時公告。公路總局今不排除對台2線、台7、台7甲、台9等重點路段進行預警封閉，呼籲用路人密切注意公路災情暨預警訊息。

颱風逼近，台東縣府昨公告劃定部分海岸、漁港為限制或禁止民眾進入區域，違者可罰5萬元至25萬元，台東沿海昨已出現5、6公尺高的長浪，蘭嶼更有7公尺高巨浪，海巡人員也勸離沿海觀浪、遊憩的民眾。因東部有強風及後續山區恐會降雨，台東林管處昨公告嘉明湖、向陽森林等10條國家步道，及霧鹿、延平、紅石、錦屏、知本及利嘉6條林道都暫時封閉，暫勿上山。

航港局公告今明兩天台東往返綠島、蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼的航線全部停航；往返屏東東港和小琉球航班的5家業者，昨也宣布明天因海象差全面停航，6月2日視海況另行公告。屏東墾丁國家公園各遊憩沙灘原本插滿傘、遊客如織，昨天也難得空蕩蕩。

東北角也受瑪娃颱風外圍環流影，宜蘭龜山島周邊沿海掀起4公尺高以上長浪，考量安全，繼續封島3天。